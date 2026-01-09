„APT.“ von Rosé und „Golden“ aus „KPop Demon Hunters” für BRIT Awards nominiert

Photo : KBS News

Zwei K-Pop-Titel haben es bei den BRIT Awards in die Kategorie „Bester internationaler Song“ geschafft.Die Nominierungen für den wichtigsten britischen Popmusikpreis wurde am Donnerstag (Ortszeit) bekanntgegeben.Nominiert sind Rosés Song „APT.“ sowie „Golden“ aus dem Original-Soundtrack zum Netflix-Animationsfilm „KPop Demon Hunters“.Ebenfalls berücksichtigt wurden die Sängerinnen und Songwriterinnen EJAE, Audrey Nuna und REI AMI. Sie treten unter dem Namen „Huntr/x“ in der Kategorie „Internationale Gruppe“ an. „Huntr/x“ ist eine fiktive, dreiköpfige Girlgroup aus dem Film „KPop Demon Hunters“.Die BRIT Awards werden seit 1977 verliehen. Ausrichter ist die British Phonographic Industry (BPI).