Südkoreas Premier drängt auf Tempo nach Zollgesprächen mit USA

Photo : YONHAP News

Südkoreas Ministerpräsident Kim Min-seok setzt bei seinem Besuch in Washington auf zügige Folgeschritte nach den Zollgesprächen mit den USA.Das teilte sein Büro in einer Pressemitteilung mit. Kim hält sich von Donnerstag bis Montag in Washington, D.C. auf.Am Donnerstag kam er dort bei einem Mittagessen mit führenden Abgeordneten des US-Repräsentantenhauses zusammen. Im Mittelpunkt stand die Umsetzung von Folgemaßnahmen aus den Zollverhandlungen.Kim erklärte, die Reise solle dazu beitragen, die Umsetzung der abgestimmten Schritte zu beschleunigen. Gleichzeitig könne der Besuch helfen, die Beziehungen zwischen Südkorea und den USA stabil zu halten und langfristig weiterzuentwickeln.Aus dem Kongress kam Rückendeckung. Die Abgeordneten betonten, der US-Kongress stehe parteiübergreifend fest zur südkoreanisch-amerikanischen Allianz, teilte Kims Büro mit. Zugleich hätten sie sich dafür ausgesprochen, die Zusammenarbeit bei der Wirtschaftssicherheit auszubauen, etwa bei Lieferketten für kritische Mineralien. Auch im Schiffbau sahen beide Seiten demnach Ansatzpunkte für eine engere Kooperation. Darüber hinaus solle die trilaterale Zusammenarbeit zwischen Südkorea, den USA und Japan weiter vertieft werden.