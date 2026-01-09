Bericht: Brücke zwischen Nordkorea und China soll noch in diesem Jahr eröffnet werden

Photo : YONHAP News

Die neue Brücke zwischen Nordkorea und China über den Fluss Amnok (Yalu) soll noch im Laufe dieses Jahres in Betrieb genommen werden.Darüber berichtete am Donnerstag die japanische Nachrichtenagentur Kyodo.Demnach hat die Stadt Dandong in der Provinz Liaoning die Eröffnung als zentrales Ziel für 2026 festgelegt und treibt die Inbetriebnahme mit Nachdruck voran. Auf der nördlichen Seite würden zudem mehrere Gebäude instand gesetzt. Dabei könnte es sich nach Einschätzung des Berichts um künftige Zollanlagen handeln.China und Nordkorea hatten sich 2009 auf den Bau der Brücke verständigt. China soll die Kosten allein tragen. Die neue Verbindung ist als Ersatz für die alte Eisenbrücke über den Amnok-Fluss geplant, die auch als „Chinesisch-koreanische Freundschaftsbrücke“ bekannt ist.Mit ihrer Eröffnung dürfte die neue Brücke zu einer Schlüsselverbindung zwischen beiden Ländern werden und den Austausch in Logistik und Tourismus deutlich ausweiten.