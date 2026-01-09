Ehemaliger Premier Lee Hae-chan während Vietnam-Reise verstorben

Photo : YONHAP News

Der ehemalige Ministerpräsident Lee Hae-chan ist am Sonntag verstorben.Er wurde 73 Jahre alt.Lee brach am Freitag in der vietnamesischen Stadt Ho-Chi-Minh-Stadt auf seiner Geschäftsreise als Senior-Vizepräsident des Beirats für friedliche Vereinigung (PUAC) zusammen. Daraufhin wurde er in ein dortiges Krankenhaus gebracht, verstarb jedoch am Sonntag gegen 14.48 Uhr.Präsident Lee Jae Myung sagte angesichts der Todesnachricht, die Nation habe eine große Leitfigur der Geschichte der Demokratie verloren. Er sei zutiefst betrübt über die Nachricht.Lee Hae-chan wurde im Oktober letzten Jahres zum Senior-Vizepräsidenten des PUAC, eines präsidialen Beratergremiums, ernannt. Er hatte zuvor sieben Amtszeiten in der Nationalversammlung gedient und war während der Regierung Roh Moo-hyun Ministerpräsident gewesen.Während der Amtszeit von Präsident Moon Jae-in war er Vorsitzender der Demokratischen Partei (DP) gewesen. Präsident Lee Jae Myung unterstützte er politisch, seit dieser bei den Vorwahlen der DP für die 20. Präsidentschaftswahl im Jahr 2022 als Kandidat angetreten war.