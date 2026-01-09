Neue US-Verteidigungsstrategie warnt vor Gefahr eines nordkoreanischen Atomangriffs auf US-Festland

Photo : YONHAP News

Das US-Kriegsministerium hat in der neuen Nationalen Verteidigungsstrategie der USA darauf aufmerksam gemacht, dass Nordkoreas Nuklearstreitkräfte nicht nur für die benachbarten Länder wie Südkorea und Japan, sondern auch für das US-Festland eine große Bedrohung darstellen.Die neue Verteidigungsstrategie wurde am Freitag (Ortszeit) veröffentlicht. Im Abschnitt „Sicherheitsumfeld“ wird Nordkorea erst an fünfter Stelle nach dem US-Festland und der westlichen Hemisphäre, China, Russland und dem Iran behandelt. Es wird jedoch betont, dass Nordkorea die Fähigkeit besitze, einen Atomangriff auf das US-Festland zu wagen.Die Nuklearstreitkräfte Nordkoreas seien zunehmend in der Lage, das US-Festland zu bedrohen. Diese Streitkräfte gewännen an Größe und Raffiniertheit und stellten eine klare und gegenwärtige Gefahr eines nuklearen Angriffs auf das US-Festland dar, heißt es.Die direkte Erwähnung, dass nicht nur Südkorea und Japan, sondern auch die USA in Reichweite eines eventuellen nordkoreanischen Atomangriffs liegen, deutet offenbar darauf hin, dass Nordkoreas nukleare Fähigkeiten verglichen mit dem Niveau von 2022 deutlich fortgeschritten sind.