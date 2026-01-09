Koreas Kaffeeimporte steigen letztes Jahr auf Allzeithoch

Photo : YONHAP News

Die koreanischen Kaffeeimporte sind letztes Jahr auf ein Allzeithoch von mehr als zwei Billionen Won gestiegen.Laut der öffentlichen Handelsgesellschaft für Agrar- und Fischereiprodukte sowie Lebensmittel stiegen die Kaffeeimporte im vergangenen Jahr wertmäßig um 35 Prozent zum Vorjahr auf 1,861 Milliarden Dollar. Dies entspricht dem bisher höchsten Stand.In koreanische Won umgerechnet betrug das Volumen 2,65 Billionen Won und war 41 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Dabei spielte auch die Abwertung des Won gegenüber dem US-Dollar eine Rolle.Die Importmenge ging jedoch um 46 Tonnen im Vorjahresvergleich auf 215.792 Tonnen zurück.Der gestiegene Wert der Einfuhren wird auf einen drastischen Anstieg der globalen Preise für Kaffeebohnen zurückgeführt.