Anteil der von Ausländern gehaltenen Aktien auf höchstem Stand seit fast sechs Jahren

Write: 2026-01-26 12:47:01Update: 2026-01-26 13:52:45

Photo : KBS News

Der Anteil der von Ausländern gehaltenen Aktien an der Marktkapitalisierung der Unternehmen an der südkoreanischen Börse hat den höchsten Stand seit fünf Jahren und neun Monaten erreicht. 

Laut dem Börsenbetreiber Korea Exchange halten ausländische Investoren mit Stand vom 7. Januar Aktien von Kospi-Unternehmen im Wert von 1.398 Billionen Won (knapp 970 Milliarden Dollar). 

Ihr Anteil erreicht 37,18 Prozent der gesamten Marktkapitalisierung und stellt den höchsten Stand seit April 2020 dar. 

Der Auslandsbesitzanteil war in der ersten Hälfte letzten Jahres knapp über 30 Prozent geblieben, ehe er im Dezember 36 Prozent übertraf. 

Ausländer kauften letztes Jahr hauptsächlich Halbleiteraktien. An erster Stelle dabei lag die Stammaktie von Samsung Electronics, gefolgt von dessen Vorzugsaktie.
