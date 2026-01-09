Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Sport

Eiskunstläufer Cha Jun-hwan gewinnt Silber bei Vier-Kontinente-Meisterschaften

Write: 2026-01-26 12:55:54Update: 2026-01-26 17:22:45

Eiskunstläufer Cha Jun-hwan gewinnt Silber bei Vier-Kontinente-Meisterschaften

Photo : YONHAP News

Der koreanische Eiskunstläufer Cha Jun-hwan hat bei den Vier-Kontinente-Meisterschaften die Silbermedaille gewonnen. 

Bei seinem letzten Wettbewerb vor den Olympischen Winterspielen in Mailand erzielte Cha am Sonntag in Peking mit insgesamt 273,62 Punkten seine persönliche Saisonbestleistung. Mit einem knappen Rückstand von nur 0,11 Punkten auf den Sieger aus Japan, Kao Miura, wurde er Zweiter. 

In der Kür der Männer am Sonntag erhielt Cha 184,73 Punkte, ebenfalls seine persönliche Bestleistung der Saison, und schnitt damit am besten unter den Teilnehmern ab. Einen Tag zuvor hatte er im Kurzprogramm mit 88,89 Punkten nur den sechsten Platz belegt.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >