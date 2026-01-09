Eiskunstläufer Cha Jun-hwan gewinnt Silber bei Vier-Kontinente-Meisterschaften

Photo : YONHAP News

Der koreanische Eiskunstläufer Cha Jun-hwan hat bei den Vier-Kontinente-Meisterschaften die Silbermedaille gewonnen.Bei seinem letzten Wettbewerb vor den Olympischen Winterspielen in Mailand erzielte Cha am Sonntag in Peking mit insgesamt 273,62 Punkten seine persönliche Saisonbestleistung. Mit einem knappen Rückstand von nur 0,11 Punkten auf den Sieger aus Japan, Kao Miura, wurde er Zweiter.In der Kür der Männer am Sonntag erhielt Cha 184,73 Punkte, ebenfalls seine persönliche Bestleistung der Saison, und schnitt damit am besten unter den Teilnehmern ab. Einen Tag zuvor hatte er im Kurzprogramm mit 88,89 Punkten nur den sechsten Platz belegt.