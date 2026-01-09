Außenminister Cho trifft stellvertretenden Kriegsminister der USA

Photo : YONHAP News

Außenminister Cho Hyun ist am Montag mit Elbridge Colby, Staatssekretär für Politik im US-Kriegsministerium, zusammengetroffen.Bei einem Frühstückstreffen in Seoul tauschten sie sich über anstehende Angelegenheiten des Bündnisses zwischen Südkorea und der USA aus.Laut dem südkoreanischen Außenministerium sagte Cho, dass beide Länder durch ihre beiden Gipfeltreffen im vergangenen Jahr das wichtige Ergebnis erzielt hätten, eine für beide Seiten vorteilhafte und zukunftsorientierte Richtung für das bilaterale Bündnis einzuschlagen. Er rief zu einer fortgesetzten engen Kommunikation und Kooperation zwischen den Diplomatie- und Verteidigungsbehörden beider Länder auf.Cho erinnerte zudem daran, dass die Kooperation bei Südkoreas Plan für den Bau von atomgetriebenen U-Booten dessen Abschreckungsfähigkeit stärken und somit auch zur bilateralen Allianz beitragen würde. Er hob die Notwendigkeit bilateraler Konsultationen auf Arbeitsebene hervor, um an konkreten Umsetzungsmaßnahmen zu arbeiten.Colby würdigte Südkoreas Engagement als vorbildlicher Verbündeter, der durch die Stärkung seiner eigenen Verteidigungsfähigkeiten in Zukunft eine führende Rolle bei der Verteidigung der koreanischen Halbinsel übernehmen wolle. Das Kriegsministerium werde sich aktiv darum bemühen, dass die wichtigen Vereinbarungen zwischen den Staatsoberhäuptern beider Länder zügig umgesetzt werden könnten, erklärte er.