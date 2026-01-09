Wegen drastischem Kosdaq-Anstieg Kauf von Aktien zeitweilig ausgesetzt

Photo : YONHAP News

Aufgrund eines drastischen Anstiegs des Technologieindex Kosdaq musste der Kauf von Aktien am Montag zeitweilig gestoppt werden.Der Kosdaq startete am Montag bei 1.003 Zählern, also ein Prozent höher als am Freitag. Wegen einer starken Kaufwelle griff gegen 9.59 Uhr die sogenannte „Sidecar-Regelung“ für den Kauf. Daraufhin wurden Kaufaufträge für den Programmhandel fünf Minuten lang ausgesetzt.Diese Regelung für den Kauf tritt in Kraft, wenn der Kurs des Kosdaq 150 Futures um mindestens sechs Prozent zum vorherigen Handelstag steigt und der Kosdaq 150 Spot-Index um mindestens drei Prozent zulegt und der Anstieg eine Minute lang anhält.Nach fünf Minuten wird der Handel automatisch wieder aufgenommen.Der Kosdaq schloss mit einem Plus von 70,48 Punkten bei 1.064,41 Zählern. Der Leitindex schloss bei 4.949,59 Zählern.