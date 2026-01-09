Regierung will neue Atomreaktoren wie geplant bauen

Photo : YONHAP News

Die Regierung wird am Bau neuer Atomreaktoren wie geplant festhalten.Der Minister für Klima, Energie und Umwelt, Kim Sung-whan, kündigte am Montag vor der Presse an, dass zwei im von der Vorgängerregierung erstellten elften Rahmenplan für die Stromversorgung eingeplante neue Atomreaktoren planmäßig gebaut werden würden.Der Kraftwerksbetreiber Korea Hydro & Nuclear Power werde bald eine öffentliche Ausschreibung für den Standort einleiten. Anfang der 2030er Jahre solle die Baugenehmigung eingeholt werden. Ziel sei es, dass beide Reaktoren 2037 und 2038 fertiggestellt würden, erklärte das Ministerium.Um dem Klimawandel zu begegnen, müssten die CO2-Emmissionen in allen Bereichen reduziert werden. Für eine Reduzierung im Stromsektor sei es notwendig, die Stromerzeugung aus Steinkohle und Flüssigerdgas zu verringern. Daher müssten erneuerbare Energiequellen und Atomkraft im Zentrum der Stromversorgung stehen, sagte der Minister.