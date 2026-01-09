Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Wirtschaft

Vietnam viertes Jahr in Folge drittwichtigster Handelspartner für Südkorea

Write: 2026-01-26 16:02:44Update: 2026-01-26 17:21:45

Vietnam viertes Jahr in Folge drittwichtigster Handelspartner für Südkorea

Photo : YONHAP News

Vietnam hat letztes Jahr seine Position als drittwichtigster Handelspartner für Südkorea verteidigt. 

Nachdem das Land 2022 erstmals Japan vom dritten Platz in der Rangliste der wichtigsten Handelspartner Koreas verdrängt hatte, hielt sich Vietnam das vierte Jahr in Folge an dieser Stelle. 

Nach Angaben des Handels- und Industrieministeriums und des Koreanischen Verbandes für Internationalen Handel (KITA) am Montag stiegen die koreanischen Ausfuhren nach Vietnam im vergangenen Jahr um 7,6 Prozent zum Vorjahr auf 62,8 Milliarden Dollar an.

Die Einfuhren aus dem südostasiatischen Land wuchsen um 11,7 Prozent auf 31,8 Milliarden Dollar. Der Handel zwischen Südkorea und Vietnam legte somit um neun Prozent (7,8 Milliarden Dollar) auf 94,5 Milliarden Dollar zu. 

Damit rangierte Vietnam auf Platz drei hinter China und den USA, deren Handelsvolumen mit Südkorea sich jeweils auf 272,7 Milliarden Dollar und 196,2 Milliarden Dollar belief. 

Das Wachstum beim Handel mit Vietnam im Vorjahr ist vor allem einem Exportaufschwung bei Halbleitern zu verdanken.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >