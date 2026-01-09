Vietnam viertes Jahr in Folge drittwichtigster Handelspartner für Südkorea

Photo : YONHAP News

Vietnam hat letztes Jahr seine Position als drittwichtigster Handelspartner für Südkorea verteidigt.Nachdem das Land 2022 erstmals Japan vom dritten Platz in der Rangliste der wichtigsten Handelspartner Koreas verdrängt hatte, hielt sich Vietnam das vierte Jahr in Folge an dieser Stelle.Nach Angaben des Handels- und Industrieministeriums und des Koreanischen Verbandes für Internationalen Handel (KITA) am Montag stiegen die koreanischen Ausfuhren nach Vietnam im vergangenen Jahr um 7,6 Prozent zum Vorjahr auf 62,8 Milliarden Dollar an.Die Einfuhren aus dem südostasiatischen Land wuchsen um 11,7 Prozent auf 31,8 Milliarden Dollar. Der Handel zwischen Südkorea und Vietnam legte somit um neun Prozent (7,8 Milliarden Dollar) auf 94,5 Milliarden Dollar zu.Damit rangierte Vietnam auf Platz drei hinter China und den USA, deren Handelsvolumen mit Südkorea sich jeweils auf 272,7 Milliarden Dollar und 196,2 Milliarden Dollar belief.Das Wachstum beim Handel mit Vietnam im Vorjahr ist vor allem einem Exportaufschwung bei Halbleitern zu verdanken.