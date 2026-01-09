Cha Jun-hwan und Park Ji-woo sind koreanische Fahnenträger bei Olympischen Winterspielen

Photo : YONHAP News

Eiskunstläufer Cha Jun-hwan und Eisschnellläuferin Park Ji-woo sind zu den Fahnenträgern Südkoreas bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo gewählt worden.Die Entscheidung gab Südkoreas Nationales Olympisches Komitee KSOC am Montag bekannt.Die Eröffnungsfeier findet am 6. Februar im Stadion San Siro in Mailand statt.Cha, ein Star im Eiskunstlauf Koreas, nimmt zum dritten Mal an Olympischen Winterspielen an. Bei den Spielen 2018 in Pyeongchang belegte er den 15. Platz. Beim Wettbewerb vier Jahre später in Peking erreichte er den fünften Platz.Park, die im Eisschnelllauf auf der Langstrecke antritt, gewann beim dritten Eisschnelllauf-Weltcup der Saison 2025/2026 die Bronzemedaille im Massenstart der Frauen.