Mexikanische Präsidentin bittet koreanischen Amtskollegen um weitere BTS-Konzerte

Write: 2026-01-27 12:38:45Update: 2026-01-27 14:09:15

Photo : YONHAP News

Die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum hat ein Schreiben an ihren koreanischen Amtskollegen Lee Jae Myung geschickt, um zusätzliche Konzerte der K-Pop-Gruppe BTS in ihrem Land zu ermöglichen.  

Dies gab Sheinbaum auf ihrer regelmäßigen Pressekonferenz am Montag (Ortszeit) bekannt. 

Sehr viele junge Menschen hätten sich kein Ticket für die Auftritte im Mai sichern können. Sie habe sich auf diplomatischem Wege an Präsident Lee gewandt, um höflichst darum zu bitten, dass BTS Mexiko noch öfter besuchen können, sagte sie. 

BTS werden im Rahmen ihrer geplanten Welttournee am 7., 9. und 10. Mai im Stadion GNP Seguros in Mexiko-Stadt auftreten. 

Rund eine Million junger Menschen möchten Tickets kaufen. Aber es seien nur 150.000 Tickets verfügbar, sagte Sheinbaum. 

Sie hoffe, dass zumindest eine Übertragung auf Leinwände erlaubt werde, sollten weitere Konzerte nicht realisierbar sein, fügte sie hinzu.
