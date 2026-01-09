Japans Premierministerin bezeichnet Nordkorea, China und Russland als Atommächte

Photo : YONHAP News

Die japanische Premierministerin Sanae Takaichi hat am Montag Nordkorea als Atommacht bezeichnet.Laut der Zeitung „Asahi Shimbun“ und anderen Medien machte Takaichi die entsprechende Äußerung während einer Sendung von TV Asahi am Vorabend.Auf die Frage nach Japans außen- und sicherheitspolitischer Strategie brachte sie Russlands Überfall auf die Ukraine zur Sprache. Sie sagte, Russlands Beziehungen zu China seien sehr eng und auch die zu Nordkorea seien eng. Alle drei Länder verfügten über Nuklearwaffen.Wie Südkorea und die USA hat auch Japan bisher Nordkorea nicht als Nuklearmacht anerkannt und dessen vollständige Denuklearisierung gefordert.Unterdessen hatte US-Präsident Donald Trump bereits mehrmals gesagt, dass Nordkorea quasi eine Atommacht sei.