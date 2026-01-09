Russland liefert 540 Tonnen Weizenmehl nach Nordkorea

Photo : YONHAP News

Russland hat diesen Monat 540 Tonnen Weizenmehl nach Nordkorea geliefert.Das berichtete das auf Nordkorea spezialisierte US-Nachrichtenportal NK News am Montag (Ortszeit).Laut dem Bericht gab die sibirische Niederlassung der russischen Bundesbehörde für Veterinärwesen und Zoll in einer Pressemitteilung bekannt, dass das Mehl in Nowokusnezk im Kusnezker Becken produziert und nach dreimaligen Qualitätskontrollen ab dem 13. Januar auf Züge geladen worden sei.Es stellt Russlands erste Lieferung von Weizenmehl an Nordkorea in diesem Jahr dar.Im Einklang mit seinen engeren Beziehungen und dem zunehmenden Wirtschaftsaustausch mit Russland hat Nordkorea in den letzten Jahren den Weizenkonsum zunehmend gefördert.Nordkorea verzeichnete im Zeitraum von Januar bis Juli letzten Jahres einen Anstieg der Importe von russischem Mehl um 50 Prozent zum Vorjahr auf 3,3 Millionen Dollar. Das machte etwa die Hälfte aller Agrarprodukte aus, die Russland in diesem Zeitraum nach Nordkorea exportierte.