Südkorea bemüht sich vor Ort um kanadisches U-Boot-Projekt

Photo : YONHAP News

Südkoreas Regierung und Unternehmen haben sich in Kanada dafür engagiert, den Zuschlag für dessen Patrouillen-U-Boot-Projekt zu erhalten.Das Handels- und Industrieministerium teilte mit, am Montag (Ortszeit) in Toronto ein koreanisch-kanadisches Forum zur industriellen Zusammenarbeit abgehalten zu haben.Die Veranstaltung sollte dazu dienen, die Bereitschaft der Regierung und der Unternehmen Koreas zur industriellen Kooperation zu demonstrieren. Denn die kanadische Regierung sieht ein sogenanntes „Offset-Geschäft“ als wichtigen Bewertungsfaktor bei der Auswahl des Auftragnehmers für ihr 60 Billionen Won schweres U-Boot-Projekt an.Bei dieser Form des Handels handelt es sich darum, dass eine Vertragspartei bei der Einfuhr ausländischer Waffen oder Ausrüstung eine Gegenleistung von ihrem Vertragspartner erhält, beispielsweise einen Technologietransfer oder den Export einer eigenen Komponente.