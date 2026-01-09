Südkorea eröffnet anlässlich Olympischer Spiele am 5. Februar „Korea House” in Mailand

Photo : YONHAP News

Anlässlich der Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d´Ampezzo wird Südkorea dort ein Koreanisches Haus eröffnen.Das Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus und das Nationale Olympische Komitee KSOC werden das „Korea House“ vom 5. bis 22. Februar in Mailand betreiben.Das Ministerium kündigte am Dienstag an, das Korea House während der Olympischen Spiele als Stützpunkt für K-Kultur- und K-Sportdiplomatie zu nutzen.Das Koreanische Haus wird in der Villa Necchi Campiglio, einer historischen Stätte der Architektur und Kultur im Zentrum von Mailand, eingerichtet. Die in den 1930er Jahren gebaute Villa ist ein Wahrzeichen der modernen Architektur und ein Museum.Das Gebäude wird als Ort für den Empfang hochrangiger Personen im Rahmen der Sportdiplomatie und für Abendveranstaltungen genutzt. Der Tennisplatz im Freien wird der Förderung der koreanischen Kultur und des koreanischen Tourismus gewidmet sein, während das Untergeschoss als Lounge für koreanische Athleten genutzt wird.