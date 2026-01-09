BTS-Auftritte in Nordamerika und Europa ausverkauft

Die Konzerte von BTS in Nordamerika und Europa im Rahmen ihrer geplanten Welttournee „ARIRANG“ sind ausverkauft.
BigHit Music, die Agentur der K-Pop-Gruppe, gab am Dienstag bekannt, dass am 24. Januar alle 41 Auftritte in Nordamerika und Europa ausverkauft waren.
BTS planen 31 Konzerte in zwölf Städten in Nordamerika, beginnend mit den Auftritten am 25., 26. und 28. April im Raymond James Stadium in Tampa. Dann wird die Gruppe mit den Konzerten am 26. und 27. Juni im Stadion Riyadh Air Metropolitano in Madrid die Tournee in Europa eröffnen. In insgesamt fünf europäischen Städten, darunter München, wird sie zehn Konzerte geben.
Der Auftakt der Welttournee wird am 9. April im Goyang-Stadion in Korea gefeiert. Insgesamt 82 Auftritte in 34 Städten der Welt sind geplant, was die bisher größte Tournee für einen K-Pop-Künstler darstellt.
Vor der Tournee werden BTS am 20. März ihr fünftes Studioalbum „ARIRANG“ veröffentlichen.