Nordkorea feuert unbekanntes Projektil ins Ostmeer ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat ein unbekanntes Projektil ins Ostmeer abgefeuert.Der Vereinigte Generalstab (JCS) der südkoreanischen Streitkräfte gab am Dienstag bekannt, dass ein Abschuss registriert wurde.Das Militär analysiert derzeit die Flugrichtung, Reichweite und weitere Details des Projektils.Auch das Japanische Verteidigungsministerium erklärte am selben Tag, dass es sich möglicherweise um einen ballistischen Flugkörper handeln könnte, und rief Schiffe in der Region zur Vorsicht bei der Navigation auf.Zuvor hatte Nordkorea am 4. dieses Monats bereits einen ballistischen Flugkörper in Richtung Ostmeer abgefeuert. Sollte sich das aktuelle Projektil als ballistische Rakete herausstellen, wäre es der erste Abschuss seit 23 Tagen und der zweite Raketenstart Nordkoreas in diesem Jahr.