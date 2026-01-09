Nordkorea testet großkalibrigen Mehrfachraketenwerfer

Photo : KBS News

Nordkorea hat nach eigenen Angaben am Dienstag ein verbessertes großkalibriges Mehrfachraketenwerfersystem getestet.Wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch berichtete, habe Machthaber Kim Jong-un den Test vor Ort verfolgt. Er habe sich zufrieden gezeigt und erklärt, dass der Test für die Verbesserung der Effektivität der strategischen Abschreckung von großer Bedeutung sei.Er stellte Verbesserungen des Waffensystems fest, die zur Maximierung der Angriffsfähigkeit vorgenommen worden seien. Zumindest in den nächsten Jahren würde kein anderes Land eine solche Technologie entwickeln können.Der Vereinigte Generalstab der südkoreanischen Streitkräfte teilte am Dienstag mit, dass er gegen 15.50 Uhr mehrere ballistische Raketen registriert habe, die aus Gebieten nördlich von Pjöngjang in Richtung Ostmeer abgefeuert worden seien. Die Raketen seien etwa 350 Kilometer weit geflogen.Der Raketenstart erfolgte während des Besuchs des Staatssekretärs für Politik im US-Kriegsministerium, Elbridge Colby, in Südkorea.