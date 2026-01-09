Südkorea weltweit weiter auf Platz fünf bei militärischer Stärke

Photo : YONHAP News

Südkorea hat sich bei der konventionellen militärischen Stärke das dritte Jahr in Folge auf Platz fünf in der Welt gehalten.Das geht aus einer jüngst veröffentlichten Rangliste von Global Firepower (GFP), einer Institution zur Bewertung der militärischen Stärke, hervor. Südkorea rangierte auf Platz fünf unter 145 verglichenen Ländern.Im jährlich veröffentlichten GFP-Ranking war Südkorea seit 2013 von Platz neun stets vorgerückt und erreichte 2024 den fünften Platz.Im diesjährigen Index rückte Nordkorea um drei Ränge zum Vorjahr auf Platz 31 vor.Nordkorea hatte 2019 an 18. Stelle gelegen, ehe es weiter zurückfiel und 2024 den 36. Platz belegte. In den letzten zwei Jahren konnte das Land sich wieder nach vorne vorarbeiten.Über die mächtigste Armee der Welt verfügen die USA, gefolgt von Russland, China und Indien. Daran hat sich seit 2006 nichts geändert.