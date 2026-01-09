Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Internationales

Südkorea, USA und Japan verurteilen Nordkoreas Raketenstarts

Write: 2026-01-28 11:18:30Update: 2026-01-28 14:22:16

Südkorea, USA und Japan verurteilen Nordkoreas Raketenstarts

Photo : KCNA / Yonhap News

Südkorea, die USA und Japan haben als Reaktion auf die Raketenstarts Nordkoreas am Dienstag ein Gespräch geführt, um Kooperationsmöglichkeiten zu erörtern. 

Nach Angaben des Außenministeriums in Tokio am Mittwoch führten Baek Yong-jin, Generaldirektor für die Politik zur koreanischen Halbinsel im südkoreanischen Außenministerium, Dan Cintron, kommissarischer stellvertretender Staatssekretär im US-Außenministerium, und Kengo Ostuka, stellvertretender Generaldirektor für Asien und Ozeanien im japanischen Außenministerium, am Dienstag ein Telefongespräch. 

Die Beamten bekräftigten, dass der Abschuss ballistischer Raketen durch Nordkorea gegen die einschlägigen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats verstieß. Er stelle zudem eine Bedrohung für den Frieden und die Sicherheit der internationalen Gemeinschaft dar, hieß es. 

Die Beamten vereinbarten, dass die drei Länder weiter eng zusammenarbeiten würden, um auf Nordkoreas Provokationen zu reagieren.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >