Südkorea, USA und Japan verurteilen Nordkoreas Raketenstarts

Photo : KCNA / Yonhap News

Südkorea, die USA und Japan haben als Reaktion auf die Raketenstarts Nordkoreas am Dienstag ein Gespräch geführt, um Kooperationsmöglichkeiten zu erörtern.Nach Angaben des Außenministeriums in Tokio am Mittwoch führten Baek Yong-jin, Generaldirektor für die Politik zur koreanischen Halbinsel im südkoreanischen Außenministerium, Dan Cintron, kommissarischer stellvertretender Staatssekretär im US-Außenministerium, und Kengo Ostuka, stellvertretender Generaldirektor für Asien und Ozeanien im japanischen Außenministerium, am Dienstag ein Telefongespräch.Die Beamten bekräftigten, dass der Abschuss ballistischer Raketen durch Nordkorea gegen die einschlägigen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats verstieß. Er stelle zudem eine Bedrohung für den Frieden und die Sicherheit der internationalen Gemeinschaft dar, hieß es.Die Beamten vereinbarten, dass die drei Länder weiter eng zusammenarbeiten würden, um auf Nordkoreas Provokationen zu reagieren.