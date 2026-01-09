Cheong Wa Dae begrüßt Verlegung chinesischer Stahlkonstruktion im Westmeer

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Präsidialamt Cheong Wa Dae hat Chinas Schritt, einen Teil der umstrittenen Stahlkonstruktionen im Westmeer zu verlegen, begrüßt.Das Sprecherbüro des Amtes erklärte, die Regierung habe in ihren fortgesetzten Konsultationen mit China stets ihre Ablehnung zur einseitigen Errichtung einer Konstruktion in der Provisional Measures Zone (PMZ) zum Ausdruck gebracht.Da die Plattform mittlerweile im Mittelpunkt vieler Bedenken gestanden habe, begrüße das Blaue Haus die Maßnahme als bedeutsamen Fortschritt, erklärte das Büro.Die Regierung werde die maritimen Rechte und Interessen des Landes im Westmeer mit vollem Einsatz schützen und ihre Bemühungen fortsetzen, um das Westmeer in ein Meer von Frieden und gemeinsamem Gedeihen zu verwandeln, hieß es weiter.