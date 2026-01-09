Geburtenzahl im November um 3,1 Prozent gestiegen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Neugeborenen in Südkorea ist im November des vergangenen Jahres um mehr als drei Prozent gestiegen.Nach Angaben des Amtes für Daten und Statistiken am Mittwoch wurden im November 20.710 Kinder geboren. Das sind 3,1 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.Bei den monatlichen Geburtenzahlen ging es damit seit Juli 2024 den 17. Monat in Folge aufwärts.Die zusammengefasste Geburtenziffer stieg im November um 0,02 zum Vorjahr auf 0,79 Kinder pro Frau.Die Zahl der Sterbefälle legte um 4,9 Prozent im Vorjahresvergleich auf 30.678 zu.Es wurde damit ein natürlicher Bevölkerungsrückgang von 9.968 Personen verbucht.