Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Nationales

Barrierefreie Kioskterminals ab heute Pflicht

Write: 2026-01-28 15:03:07Update: 2026-01-28 15:58:00

Barrierefreie Kioskterminals ab heute Pflicht

Photo : KBS News

Barrierefreie Selbstbedienungsterminals sind in Südkorea ab dem heutigen Mittwoch verpflichtend.

Damit soll das Informationszugangsrecht von Menschen mit Behinderungen gestärkt werden. 

Laut dem Ministerium für Gesundheit und Wohlfahrt gilt die Pflicht für Einrichtungen und Läden, die Selbstbedienungsterminals einsetzen. Gemäß dem Gesetz zum Verbot der Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen dürfen sie grundsätzlich nur solche Geräte benutzen, die den Kriterien des Wissenschaftsministeriums für die Barrierefreiheit entsprechen. Auch muss ein Apparat installiert werden, der akustisch über den Standort des Terminals informiert. 

Ein Teil der Kleinunternehmer ist jedoch von dieser Verpflichtung ausgenommen. 

Sollte der Pflicht ohne triftige Gründe nicht nachgekommen werden, droht ein Strafgeld von bis zu 30 Millionen Won (21.000 Dollar).
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >