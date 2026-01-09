In Seoul soll wieder Kälte einkehren

Photo : YONHAP News

Die Stadt Seoul setzt ihr Lagezentrum zur Unterstützung bei Kälte wieder in Betrieb.Grund sei, dass nur zwei Tage nach Aufhebung des Kältehinweises erneut ein solcher Hinweis in Kraft treten werde, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit.Der Hinweis auf Kälte hatte ab dem 19. Januar fast eine Woche lang gegolten, ehe er am Montag um 10 Uhr aufgehoben wurde. Ab 21 Uhr am heutigen Mittwoch soll der Hinweis für die meisten Stadtteile jedoch wieder in Kraft treten.Dieser Hinweis wird herausgegeben, wenn erwartet wird, dass die Tiefstwerte am Morgen an mindestens zwei Tagen in Folge minus zwölf Grad unterschreiten, oder wenn wegen eines drastischen Temperaturrückgangs ein großer Schaden zu befürchten ist.Laut dem Wetteramt sollen die Tiefstwerte am Donnerstag in Seoul bei minus neun Grad liegen, die Höchstwerte bei minus zwei Grad.