Bloomberg: Koreanische Börse überholt bei Marktkapitalisierung deutsche Börse

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Aktienmarkt hat laut einem Medienbericht bei der Marktkapitalisierung die deutsche Börse überholt.Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete, dass sich die Marktkapitalisierung der koreanischen Börse laut von ihr ermittelten Daten mit Stand vom 28. Januar auf 3,25 Billionen Dollar belaufe. Damit liege sie vor der deutschen Börse mit 3,22 Billionen Dollar.Der koreanische Aktienmarkt sei hinsichtlich der Marktkapitalisierung auf Platz zehn hinter Taiwan vorgerückt, so Bloomberg weiter.Der koreanische Leitindex Kospi stieg im vergangenen Jahr um 76 Prozent und im laufenden Jahr bereits um 23 Prozent.Das in zwölf Monaten zu erwartende Kurs-Gewinn-Verhältnis (PER) des Kospi liegt beim 10,6-Fachen und damit noch unter dem Niveau des Dax vom 16,5-Fachen.