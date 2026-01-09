USA sanktionieren fünf Organisationen und eine Person wegen Verletzung von Gesetz zur Nichtverbreitung

Photo : YONHAP News

Die USA haben fünf Organisationen und eine Person wegen der Verletzung ihres Gesetzes „Iran, North Korea, Syria Nonproliferation Act (INKSNA)“ sanktioniert.Das US-Außenministerium veröffentlichte am Dienstag (Ortszeit) im Amtsblatt der Bundesregierung die Liste der neu Sanktionierten.Dazu zählt auch ein südkoreanisches Unternehmen namens JS Research Inc. Auf der Liste stehen auch eine nordkoreanische Person namens Choe Chol Min und das Büro für auswärtige Angelegenheiten der Zweiten Akademie der Naturwissenschaften Nordkoreas. Außerdem wurden drei Unternehmen jeweils aus China, Libanon und den Vereinigten Arabischen Emiraten sanktioniert.Das Ministerium nannte keine Einzelheiten zu den Verstößen. Laut Berichten wird JS Research ein illegales Geschäft mit Syrien vorgeworfen.Diesbezüglich teilte das Außenministerium in Seoul mit, Südkorea und die USA seien kontinuierlich im Austausch gewesen und das Ressort sei vorab über den Schritt informiert gewesen. Auch die koreanischen Behörden führten derzeit eine Untersuchung zu dem Unternehmen durch.