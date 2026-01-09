Samsung Electronics meldet für 2025 Betriebsgewinn von 43,6 Billionen Won

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics hat im vergangenen Jahr seinen Gewinn deutlich steigern können.2025 sei der Betriebsgewinn nach vorläufigen Schätzungen um 33,2 Prozent zum Vorjahr auf 43,6 Billionen Won (30 Milliarden Dollar) gestiegen, gab das Unternehmen am Donnerstag bekannt.Der Jahresumsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10,9 Prozent auf rekordhohe 333,6 Billionen Won (234 Milliarden Dollar). Der Reingewinn stieg den Angaben zufolge um 31,2 Prozent auf 45,2 Billionen Won (rund 32 Milliarden Dollar).Im Schlussquartal des Vorjahres konnte der Betriebsgewinn um 209,2 Prozent zum Vorjahr auf 20,07 Billionen Won (14 Milliarden Dollar) gesteigert werden. In dem Quartal machte das Unternehmen 93,8 Billionen Won (65,7 Milliarden Dollar) Umsatz. Sowohl beim Betriebsgewinn als auch beim Umsatz wurden neue Rekordstände erreicht.Das gute Ergebnis wird vor allem mit einer Absatzsteigerung von Produkten mit hoher Wertschöpfung erklärt, darunter Speicher mit hoher Bandbreite (HBM). Dass Speicherchips allgemein teurer wurden, sei ein weiterer Grund.