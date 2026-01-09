Schauspielerin Bae Doona sitzt in Berlinale-Jury

Die koreanische Schauspielerin Bae Doona sitzt in der Jury der 76. Internationalen Filmfestspiele Berlin.Die Berlinale gab am Mittwoch (Ortszeit) ihre Jury-Besetzungen für die 76. Auflage bekannt. Den Vorsitz der Jury übernimmt der deutsche Regisseur Wim Wenders.Die Internationale Jury entscheidet über die Vergabe der Auszeichnungen. 22 Filme sind im Rennen um die Preise. Dazu zählt „Queen at Sea“ mit Juliette Binoche in der Hauptrolle.Vor Bae waren die koreanische Schauspielerin Lee Young-ae 2006 und der koreanische Regisseur Bong Joon-ho 2015 in die Jury der Berlinale gewählt worden.Die 76. Berlinale findet vom 12. bis 22. Februar statt. Aus Korea wurden drei Produktionen eingeladen. „The Day She Returns“ von Regisseur Hong Sang-soo wird in der Sektion Panorama aufgeführt, „My Name“ von Regisseur Chung Ji-young in der Sektion Forum. Der Debütfilm von Regisseurin Yoo Jae-in, „En Route To“, wurde ins Programm Generation 14plus eingeladen.