UN-Sonderberichterstatterin für Nordkorea besucht nächste Woche Südkorea

Write: 2026-01-29 10:39:31Update: 2026-01-29 11:20:28

Photo : KBS News

Die UN-Sonderberichterstatterin für die Menschenrechtssituation in Nordkorea, Elizabeth Salmón, besucht vom 2. bis 6. Februar Südkorea.

Das gab das Büro des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte (OHCHR) am Donnerstag bekannt.

Salmón will in Südkorea Regierungsbeamte treffen, darunter der Ministerien für Auswärtiges, Vereinigung und Justiz. Auch Gespräche mit nordkoreanischen Flüchtlingen sind geplant. 

Der UN-Sonderberichterstatter für Nordkorea soll die Menschenrechtssituation in Nordkorea untersuchen. Über die Ergebnisse seiner Untersuchungen berichtet er der UN-Generalversammlung und dem UN-Menschenrechtsrat. 

Salmón wird auf der Grundlage der Ergebnisse ihres anstehenden Besuchs in Südkorea einen Bericht über die Menschenrechtslage in Nordkorea verfassen. Dieser soll im März dem Menschenrechtsrat und im September der Generalversammlung vorgelegt werden.
