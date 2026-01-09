Erstmals Flugzeuge koreanischer Luftwaffe in Japan betankt

Photo : YONHAP News

Erstmals sind Flugzeuge der koreanischen Luftwaffe in Japan betankt worden.Flugzeuge der südkoreanischen Kunstflugstaffel „Black Eagles“ wurden am Mittwoch auf dem Luftwaffenstützpunkt Naha der japanischen Luftselbstverteidigungsstreitkräfte in der Präfektur Okinawa betankt.Das berichteten mehrere japanische Medien, darunter die Zeitung „Yomiuri Shimbun“.Es war das erste Mal, dass die japanischen Luftselbstverteidigungsstreitkräfte die südkoreanische Luftwaffe bei der Treibstoffversorgung von Flugzeugen unterstützt haben.Die Flugzeuge der Black Eagles hoben am Mittwoch vom Stützpunkt in Wonju ab und trafen gegen 10 Uhr für einen Tankstopp der Reihe nach auf der Basis Naha ein.Japans Vizeverteidigungsminister Masahisa Miyazaki sagte, dass angesichts einer immer schwieriger werdenden Sicherheitslage um Japan die Verteidigungszusammenarbeit mit Südkorea von großer Bedeutung sei. Die erste Zwischenlandung der Black Eagles habe daher eine große symbolische Bedeutung.„Yomiuri Shimbun“ schrieb, dass die Betankung in Japan Teil der bilateralen Verteidigungskooperation gewesen sei. Die japanische Regierung hoffe, dass dies als Grundlage für den Abschluss eines „Acquisition and Cross-Servicing Agreement“ (ACSA) dienen könne, eines Abkommens über die Bereitstellung von Sach- und Dienstleistungen zwischen Streitkräften.Unter einem solchen Abkommen wäre eine reibungslosere und umfassendere gegenseitige Versorgung mit Treibstoff und Lebensmitteln möglich. Für beide Seiten bedeutete dies mehr Flexibilität, so die Zeitung weiter.Am Freitag kommen außerdem die Verteidigungsminister zu einem bilateralen Treffen zusammen. Der südkoreanische Verteidigungsminister Ahn Gyu-back wird am Donnerstag nach Japan reisen. Das Treffen mit seinem japanischen Amtskollegen Shinjiro Koizumi wird in Yokosuka in der Präfektur Kanagawa stattfinden.