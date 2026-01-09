Zum Menü Zum Inhalt

13,2 Prozent aller zugelassenen Fahrzeuge in Korea umweltfreundlich

Write: 2026-01-29 12:11:32Update: 2026-01-29 16:30:46

Photo : YONHAP News

Etwa 13 Prozent aller zugelassenen Fahrzeuge in Südkorea sind umweltfreundlich. 

Laut dem Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr waren mit Stand Ende 2025 landesweit 26.515.000 Autos zugelassen. Das seien 217.000 Einheiten mehr als ein Jahr zuvor. 

Damit kommt ein Auto auf 1,93 Personen. 

Die Zahl der Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor sank um 529.000 Einheiten. Ihr Anteil beträgt 86,1 Prozent. 

Die Zahl der Verbrennerautos war 2023 erstmals gesunken. Der Trend setzte sich in den beiden Folgejahren fort.

Die Zahl der zugelassenen umweltfreundlichen Autos stieg demgegenüber um 747.000 Einheiten. Ihr Anteil wuchs auf 13,2 Prozent. 

86,2 Prozent der Autos stammen aus heimischer Produktion. Importautos machten 13,8 Prozent Anteil aus, 2019 waren es noch 10,2 Prozent.
