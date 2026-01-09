Hybe-Chef und JYP-Gründer in „Billboard Power 100“ vertreten

Photo : YONHAP News

Mehrere Koreaner sind in der diesjährigen Liste „Billboard Power 100“ der einflussreichsten Persönlichkeiten der internationalen Musikbranche vertreten.Das US-Magazin „Billboard“ veröffentlichte die neue Liste am Mittwoch (Ortszeit) in seinem Webauftritt.In der Kategorie „Leaderboard“ zur Auswahl der 40 besten Führungskräfte der Musikindustrie kamen der Vorsitzende von Hybe, Bang Si-hyuk, Hybe-CEO Lee Jae-sang und der Vorsitzende und CEO von Hybe America, Issac Lee, gemeinsam auf Platz 30.Hybe wende seinen Ansatz im Stile des K-Pop zur Künstler- und Fanentwicklung auf dem globalen Markt an, schrieb Billboard.Die drei Unternehmer sind auch in der Kategorie „Multisector“ zur Bewertung des Einflusses auf verschiedene Bereiche zu finden. Sie liegen dort gemeinsam an fünfter Stelle.In „Multisector“ rangierten der Gründer von JYP Entertainment, Park Jin-young, Präsident und CEO von JYP, Jeong Wook, und Präsident und CEO von JYP America, Shin Hyun-kuk, gemeinsam auf Platz zwölf.JYP Entertainment habe die weltweite Popularität des K-Pop genutzt und im zweiten Quartal 2025 einen Rekordumsatz von 157 Millionen Dollar erzielt, so Billboard.