Verteidigungsministerium respektiert Position des UN-Kommandos zu DMZ-Nutzung

Das südkoreanische Verteidigungsministerium respektiert die ablehnende Position des UN-Kommandos zu einem geplanten Gesetz über die Demilitarisierte Zone (DMZ).Das Verteidigungsministerium respektiere die Befugnisse des UN-Kommandos nach dem Waffenstillstandsabkommen, sagte Amtssprecherin Jeong Bitna am Donnerstag vor der Presse. Sie sprach von einer engen Kooperation mit dem Kommando in Bezug auf die Nutzung der DMZ.Ein Vertreter des UN-Kommandos hatte am Mittwoch gewarnt, dass eine Verabschiedung des Gesetzes über die friedliche Nutzung der DMZ in krassem Widerspruch zum Waffenstillstandsabkommen stehen würde. Dies wäre gleichbedeutend damit, dass die südkoreanische Regierung erkläre, dem Abkommen nicht zu unterliegen.Der Gesetzentwurf sieht vor, dass nicht das UN-Kommando, sondern die südkoreanische Regierung den Zugang zur DMZ kontrolliert, sofern es um nicht-militärische Aktivitäten wie Tourismus oder den Schutz des Ökosystems geht. Das Vereinigungsministerium unterstützt das Gesetz und verknüpft es mit der Gebietshoheit.