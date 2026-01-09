Regierung will Technologieindex Kosdaq wettbewerbsfähiger machen

Photo : YONHAP News

Die Regierung will sich weiterhin für eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der koreanischen Industrie und strukturelle Verbesserung des Kapitalmarktes engagieren.Hierfür würden weiterhin Maßnahmen ergriffen, sagte Vizepremierminister und Finanzminister Koo Yun-cheol am Donnerstag bei einem Treffen zu den Themen Wirtschaft und Finanzen.Es würden Verbesserungen am Kapitalmarkt angestrebt, um über ein „Korea Discount“ hinaus eine Ära des „Korea Premium“ einzuläuten, erklärte Koo.Die Änderung der Durchführungsverordnung zum Gesetz über die Beschränkung von Sonderfällen bei der Besteuerung soll noch im Februar abgeschlossen werden. Eine höhere Obergrenze für anrechnungsfreie Investitionen in Kosdaq-Venture-Fonds und ein zügiger Ausschluss kriselnder Unternehmen würden den Kosdaq-Markt wettbewerbsfähiger machen.Koo will sich außerdem weiterhin um eine Aufnahme Südkoreas in den MSCI-World-Index bemühen. Hierfür werde an einer strukturellen Verbesserung der Devisen- und Kapitalmärkte und der Schaffung eines fortgeschrittenen Investitionsumfeldes gearbeitet. Zudem werde dafür Sorge getragen, dass die Aufnahme in den World Government Bond Index (WGBI) planmäßig erfolgt. Das Verfahren hierfür beginnt im April und erstreckt sich über acht Monate.