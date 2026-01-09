PPP beschließt endgültig Ausschluss von Ex-Vorsitzendem Han

Photo : YONHAP News

Die Partei Macht des Volks (PPP) hat endgültig den Ausschluss ihres ehemaligen Vorsitzenden Han Dong-hoon beschlossen.Die führende Oppositionspartei bestätigte bei einem Treffen ihres Vorstandes am Donnerstag den Beschluss ihres Zentralen Ethikkomitees.Wegen des Vorwurfs, dass Angehörige Hans Meinungen im Online-Forum für PPP-Mitglieder manipuliert haben sollen, hatte das Ethikkomitee den Parteiausschluss, die schwerste Disziplinarmaßnahme, beschlossen.Demnach darf Han der PPP in den nächsten fünf Jahren nicht wieder beitreten. Damit kann er weder bei den Kommunalwahlen und Nachwahlen zur Parlamentswahl im Juni noch bei den nächsten Parlaments- und Präsidentschaftswahlen für die Partei antreten.16 PPP-Abgeordnete, die Han nahestehen, forderten auf einer Pressekonferenz einen sofortigen Rücktritt der Parteiführung unter dem Vorsitzenden Jang Dong-hyeok, die Hans Parteiausschluss in die Wege geleitet hatte.