Samsung Electronics und SK hynix melden Rekordergebnisse

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics und SK hynix haben letztes Jahr dank ihres florierenden Geschäfts mit Speichern mit hoher Bandbreite (HBM) Rekordergebnisse erzielt.Samsung Electronics konnte seinen Jahresumsatz um 10,9 Prozent zum Vorjahr auf den Rekordwert von 333,6 Billionen Won (234 Milliarden Dollar) steigern. Der Betriebsgewinn stieg um 33,2 Prozent auf 43,6 Billionen Won (30 Milliarden Dollar). Es ist das bislang viertbeste Ergebnis.Im Schlussquartal letzten Jahres konnte das Unternehmen sowohl beim Umsatz als auch beim Betriebsgewinn Rekorde aufstellen. Der Umsatz übertraf 93 Billionen Won, der Betriebsgewinn 20 Billionen Won.SK hynix verzeichnete im vergangenen Jahr mit einem Umsatz von 97,1 Billionen Won (68 Milliarden Dollar) und einem Betriebsgewinn von 47,2 Billionen Won (33 Milliarden Dollar) Rekordergebnisse. Erstmals konnte der Chiphersteller beim jährlichen Betriebsgewinn seinen einheimischen Konkurrenten Samsung übertreffen.Beide Unternehmen wollen aufgrund der guten Geschäftsergebnisse eine höhere Dividende zahlen. Samsung Electronics kündigte die Ausschüttung einer Sonderdividende in Höhe von 1,3 Billionen Won (910 Millionen Dollar) an. SK hynix plant eine zusätzliche Dividende in Höhe von einer Billion Won (700 Millionen Dollar).