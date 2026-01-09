Industrieminister Kim will mit US-Handelsminister über Zollfrage sprechen

Photo : YONHAP News

Industrieminister Kim Jung-kwan ist am Mittwoch (Ortszeit) in den USA eingetroffen.Dort will er nach der neuen Zolldrohung von US-Präsident Donald Trump mit US-Beamten sprechen.Nach seiner Ankunft in Washington teilte Kim koreanischen Reportern am Flughafen mit, dass er am Donnerstagnachmittag (Freitagvormittag koreanischer Zeit) mit US-Handelsminister Howard Lutnick zu einem Gespräch zusammenkommen werde. Dabei wolle er die wahren Absichten der USA erkunden.Zu Trumps Ankündigung, den Zollsatz für Südkorea wieder auf 25 Prozent zu erhöhen, sagte Kim, Washington sei nach gegenwärtigem Kenntnisstand mit dem Verlauf der Gesetzgebung in Südkorea unzufrieden.In Südkorea wird davon ausgegangen, dass Trump sich damit auf das Sondergesetz über Investitionen in den USA bezog, das noch nicht vom Parlament verabschiedet wurde.Er wolle den Stand der inländischen Gesetzgebung gut erläutern, damit Missverständnisse vermieden werden könnten. Er wolle gründlich darüber informieren, dass sich an der Haltung der koreanischen Regierung zur Kooperation mit den USA und Investitionen dort nichts geändert habe, sagte der Minister weiter.