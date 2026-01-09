Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Wissenschaft

Mondmission Artemis II soll im Februar starten

Write: 2026-01-29 16:14:35Update: 2026-01-30 09:23:58

Mondmission Artemis II soll im Februar starten

Photo : YONHAP News

Artemis II, eine bemannte Mondmission der USA, soll im Februar gestartet werden. 

Die koreanische Luft- und Raumfahrtbehörde KASA teilte am Donnerstag mit, dass der Start der Rakete für Artemis II mit dem koreanischen CubeSat „K-RadCube“ an Bord am 6. Februar am Kennedy Space Center im US-Bundesstaat Florida in Angriff genommen werde. 

Mögliche Starttermine fallen in die Zeiträume 6. bis 11. Februar, 6. bis 11. März und 1. bis 6. April.

Der koreanische Wissenschaftssatellit CubeSat besteht aus zwölf Einheiten und wiegt 19 Kilogramm. Er soll die Weltraumstrahlung messen und ihre Auswirkungen auf den menschlichen Körper analysieren. 

Im Rahmen der ersten bemannten Mondmission der USA seit der Apollo-17-Mission sollen vier Astronauten in einem Raumschiff den Mond umrunden, um den bemannten Flug zu testen.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >