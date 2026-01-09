Mondmission Artemis II soll im Februar starten

Photo : YONHAP News

Artemis II, eine bemannte Mondmission der USA, soll im Februar gestartet werden.Die koreanische Luft- und Raumfahrtbehörde KASA teilte am Donnerstag mit, dass der Start der Rakete für Artemis II mit dem koreanischen CubeSat „K-RadCube“ an Bord am 6. Februar am Kennedy Space Center im US-Bundesstaat Florida in Angriff genommen werde.Mögliche Starttermine fallen in die Zeiträume 6. bis 11. Februar, 6. bis 11. März und 1. bis 6. April.Der koreanische Wissenschaftssatellit CubeSat besteht aus zwölf Einheiten und wiegt 19 Kilogramm. Er soll die Weltraumstrahlung messen und ihre Auswirkungen auf den menschlichen Körper analysieren.Im Rahmen der ersten bemannten Mondmission der USA seit der Apollo-17-Mission sollen vier Astronauten in einem Raumschiff den Mond umrunden, um den bemannten Flug zu testen.