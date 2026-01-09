Morgan Stanley erhöht Kospi-Kursziel auf 5.200 Zähler

Photo : YONHAP News

Morgan Stanley hat sein Kursziel für den koreanischen Leitindex Kospi mit Stand Ende 2026 von 4.500 auf 5.200 Zähler angehoben.Nach Branchenangaben nahm Seok Joon, Forschender bei Morgan Stanley, in einem am Sonntag veröffentlichten Bericht diese Korrektur nach oben vor.Es bestehe zwar die Möglichkeit einer Verschnaufpause. Diese werde jedoch keinen großen Umfang haben und nicht lange sein. Ein Bullenmarkt in der ersten Hälfte dieses Jahres sei sehr wahrscheinlich, hieß es.Der Experte rechnet mit Schwankungen des Kospi-Index im Bereich zwischen 4.200 und 6.000 Zählern.Er riet zu Investitionen in die Branchen IT, Industriegüter, Autos und Finanzen.