Südkoreas Industrieproduktion wächst 2025 so schwach wie seit fünf Jahren nicht

Südkoreas Industrieproduktion ist letztes Jahr so schwach gewachsen wie seit fünf Jahren nicht.Der Produktionsindex für die Gesamtindustrie im Jahr 2025 stieg nach vorläufigen Schätzungen um 0,5 Prozent zum Vorjahr auf 114,2 (Stand 2020 = 100). Das geht aus einem am Freitag veröffentlichten Bericht des Amtes für Daten und Statistiken hervor.Im ersten Halbjahr habe es der Gesamtwirtschaft an Dynamik gefehlt, dies sei eine Folge der kurzzeitigen Verhängung des Kriegsrechts im Dezember 2024 gewesen. Aufgrund dessen sei das Wachstum geringer ausgefallen als im Jahr 2024 (1,5 Prozent).Die Produktion im Bergbau und verarbeitenden Gewerbe legte laut dem Bericht um 1,6 Prozent zum Vorjahr zu, vor allem dank des Wachstums bei Halbleitern. Im Dienstleistungssektor wurde ein Plus von 1,9 Prozent verzeichnet.Der Index der Einzelhandelsumsätze, ein zentraler Indikator für die Konsumentwicklung, verzeichnete einen Zuwachs von 0,5 Prozent.Die inländischen Bauleistungen gerieten massiv unter Druck. Der Wert der abgeschlossenen Bauarbeiten brach um 16,2 Prozent ein.