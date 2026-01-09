Südkorea und Kanada unterzeichnen Vorvertrag für engere Kooperation in Autoindustrie

Photo : YONHAP News

Südkorea und Kanada wollen in der Autoindustrie enger kooperieren.Beide Länder unterzeichneten einen Vorvertrag, unter dem ein Ausbau der Produktionsbasis in Kanada angestrebt wird.Das gab das kanadische Industrieministerium am Donnerstag (Ortszeit) bekannt.Ministerin Mélanie Joly und der südkoreanische Industrieminister Kim Jung-kwan hätten in Kanada ein entsprechendes Memorandum of Understanding (MOU) unterzeichnet. Dieses sehe eine Stärkung der industriellen Zusammenarbeit bei zukünftiger Mobilität vor, hieß es.Hierfür soll unter anderem ein bilaterales Forum zur industriellen Kooperation für zukünftige Mobilität ins Leben gerufen werden. Ziel ist eine stärkere Präsenz der koreanischen Automobilindustrie in Kanada. Zudem soll die kanadische Elektroauto-Produktion gefördert werden.