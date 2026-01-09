Anzeichen für baldigen Parteitag in Nordkorea verdichten sich

Photo : YONHAP News

In Nordkorea verdichten sich die Anzeichen für einen baldigen Parteitag.Die Arbeiterpartei wählte bereits Delegierte des Zentralkomitees für den neunten Parteitag. Auch Beobachter wurden vorgeschlagen.Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Freitag.Damit dürften sich die organisatorischen Vorbereitungen in der Schlussphase befinden.Nach der Parteisatzung wird der Termin aber erst dann offiziell bekanntgegeben, wenn die Delegierten endgültig feststehen.Südkoreas Geheimdienst NIS hatte bereits zuvor signalisiert, dass ein Parteitag Anfang Februar bevorstehen könnte. In Anbetracht der üblichen Verfahren in Nordkorea wird weiterhin an dieser Prognose festgehalten.Der im Fünfjahresturnus tagende Parteitag bildet das höchste Entscheidungsorgan des Landes. Er gilt damit als wichtigste politische Veranstaltung in Nordkorea.Das Gremium konkretisiert die strategische Ausrichtung der Innen- und Außenpolitik für die nächsten fünf Jahre.