Nach Gesprächen auf Ministerebene noch keine Einigung in Zollfrage mit USA

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA haben in der Zollfrage noch keine Annäherung erzielen können.Ein Gespräch zwischen Industrieminister Kim Jung-kwan und US-Handelsminister Howard Lutnick am Donnerstag (Ortszeit) in Washington brachte keine Fortschritte.Im Anschluss an das Treffen sagte Kim gegenüber Reportern, dass vieles besprochen worden sei. Das Gespräch solle am Freitagmorgen fortgesetzt werden. Eine endgültige Schlussfolgerung liege bislang nicht vor.Er habe in dem Gespräch die Entschlossenheit der Regierung in Seoul für die Umsetzung der Vereinbarung über Investitionen in den USA bekräftigt. Auch habe er versucht, die USA von höheren Zöllen abzubringen.Lutnick hatte vor dem Treffen noch einmal deutlich gemacht, dass die Investitionen in den USA nicht optional seien. Er äußerte zudem die Hoffnung, dass Südkoreas Parlament Maßnahmen zur Umsetzung der Handelsvereinbarung beschließt.