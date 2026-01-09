Gesetz verabschiedet: Verfassungstag soll wieder gesetzlicher Feiertag werden

Photo : KBS News

Der Tag der Verfassung in Südkorea, der 17. Juli, wird voraussichtlich wieder ein gesetzlicher Feiertag werden.Die Nationalversammlung verabschiedete am Donnerstag eine entsprechende Überarbeitung des Feiertagsgesetzes. Es gab 198 Für- und zwei Gegenstimmen bei drei Enthaltungen.Sollte die Vorlage vom Kabinett gebilligt werden und in Kraft treten, werden alle fünf Nationalfeiertage Südkoreas wieder Tage der Arbeitsruhe sein. Dies sind der Tag der Bewegung des ersten März (1. März), der Tag der Verfassung (17. Juli), der Unabhängigkeitstag (15. August), der Nationale Gründungstag (3. Oktober) und der Hangeul-Tag (9. Oktober).Der Tag der Verfassung war lange Zeit ein gesetzlicher Feiertag gewesen. Im Jahr 2008 wurde er von der Liste der gesetzlichen Feiertage gestrichen. Begründet wurde dies damals damit, dass die Unternehmen nach der Einführung der Fünf-Tage-Woche zu stark belastet seien.