BTS erhält Streaming-Platin-Auszeichnung in Japan

Photo : YONHAP News

Zwei Songs der K-Pop-Gruppe BTS haben in Japan Streaming-Auszeichnungen erhalten.Wie das Label BigHit Music am Freitag mitteilte, überschritt „Yet To Come“ bis Ende Dezember die Marke von 100 Millionen Streams und erhielt dafür vom japanischen Plattenfirmenverband RIAJ eine Platin-Zertifizierung. „Love Maze“ kam demnach auf 50 Millionen Abrufe und wurde mit Gold ausgezeichnet.Der japanische Plattenfirmenverband (Recording Industry Association of Japan, RIAJ) vergibt die Zertifikate monatlich nach der Zahl kumulierter Abrufe. Die Gold-Auszeichnung wird ab 50 Millionen Streams verliehen, die Platin-Auszeichnung gibt es ab 100 Millionen und den Diamant-Status ab 500 Millionen. Nach diesen Kriterien kommt BTS bislang auf 16 Platin- und 48 Gold-Auszeichnungen.„Yet To Come“ ist der Titelsong des Anthology-Albums „Proof“. „Love Maze“ erschien auf dem dritten Studioalbum „LOVE YOURSELF 轉 ‘TEAR’“.Zudem steht bei BTS ein großes Comeback an. Am 20. März veröffentlicht die Gruppe ihr fünftes Studioalbum „ARIRANG“ und kehrt nach drei Jahren und neun Monaten wieder als komplette Formation zurück.Bereits einen Tag später, am 21. März, ist ein Comeback-Konzert am Gwanghwamun-Tor, dem Haupttor des Palasts Gyeongbokgung, in Seoul geplant. Die Welttournee soll am 9. April im Goyang-Stadion in Südkorea starten und anschließend in 34 Städte führen.