Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Politik

Ermittler durchsuchen Shincheonji-Kirche wegen Verdachts auf Wahlbeeinflussung

Write: 2026-01-30 13:01:25Update: 2026-01-30 14:20:36

Ermittler durchsuchen Shincheonji-Kirche wegen Verdachts auf Wahlbeeinflussung

Photo : YONHAP News

Ermittler haben am Freitagmorgen Durchsuchungen bei der Shincheonji-Kirche Jesu eingeleitet.

Hintergrund ist der Verdacht, dass die religiöse Gruppierung versucht haben soll, Wahlen zu beeinflussen. Die Maßnahmen werden von einer gemeinsamen Ermittlungszentrale aus Staatsanwaltschaft und Polizei durchgeführt. Sie geht Hinweisen auf mögliche Verflechtungen zwischen Politik und Religion nach.

In den Durchsuchungsbeschlüssen sind Berichten zufolge der Verdacht eines Verstoßes gegen das Parteiengesetz sowie der Vorwurf der Behinderung der Arbeit aufgeführt. Letzteres bezieht sich auf eine mutmaßliche Störung der Parteiarbeit.

Dem Vorsitzenden Lee Man-hee und weiteren Verantwortlichen wird vorgeworfen, Anhänger dazu gedrängt zu haben, als stimmberechtigte Parteimitglieder der konservativen Partei Macht des Volkes (PPP) beizutreten. Auf diese Weise sollen sie versucht haben, die parteiinternen Vorwahlen für die 20. Präsidentschaftswahl 2021 und die Kandidatenauswahl für die 22. Parlamentswahl 2024 zu beeinflussen.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >