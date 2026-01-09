Shim Eun-kyung als erste Koreanerin mit Kinema-Junpo-Preis als beste Darstellerin ausgezeichnet

Photo : YONHAP News

Die Schauspielerin Shim Eun-kyung hat in Japan als erste Koreanerin den Kinema-Junpo-Preis für die beste Darstellerin gewonnen.Das teilte der Filmverleih at9 Film am Freitag mit. Shim wurde demnach als Preisträgerin der 99. Ausgabe der „Kinema Junpo Best 10“ ausgewählt. Ausgezeichnet wird sie für die Hauptrolle im Film „Two Seasons, Two Strangers“.Kinema Junpo ist ein japanisches Filmmagazin, das 1919 gegründet wurde. Es veröffentlicht jährlich eine Liste der zehn besten Filme und vergibt zudem Preise an Darstellerinnen und Darsteller. In Japan zählt sie neben dem Japan Academy Filmpreis zu den renommiertesten Auszeichnungen.Shim erklärte, schon allein das Mitmachen bei dem Projekt habe sie glücklich gemacht. Umso mehr freue sie sich nun über die Ehrung.„Two Seasons, Two Strangers“ belegt in der diesjährigen Top-10-Liste der japanischen Filme Platz eins. Die Preisverleihung findet am 19. Februar statt.Der Film erzählt von der Drehbuchautorin Lee, die inmitten einer Schaffenskrise in ein verschneites Dorf reist. Regie führte Sho Miyake, die Hauptrolle spielt Shim Eun-kyung.Im vergangenen Jahr gewann der Film im Internationalen Wettbewerb des 78. Locarno Film Festivals den Goldenen Leoparden.